Ці продукти можуть замінити м'ясо

Нещодавно журнал The Lancet опублікував доводи вчених про те, що ресурси планети Земля не можуть забезпечити в їжі населення, яке невпинно росте, – людству заради виживання доведеться відмовитися від м'яса.

Згідно з новими даними, які були представлені на Всесвітньому економічному форумі, заміна яловичого білка на рослинний посприяла б зменшенню викидів парникових газів на 25%, а пов'язаної з харчуванням смертності – на 5%. Але чим же можна замінити м'ясо?

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Морські водорості

Більшість людей вважають, що водорості – це трава і нічого поживного в ній немає. Тим часом, згідно з публікацією The Lancet, у своєму живильному потенціалі водорості не поступаються курячим яйцям, вони насичують та добре засвоюються.

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Квасоля

Дослідники з Гарвардського університету доводять, що квасоля – це не тільки високоживильний і корисний для організму білковий продукт. Їх дані говорять про те, що заміна яловичини бобовими може дозволити домогтися зниження викидів парникових газів вже у 2020 році.

Комахи

Рано чи пізно людство все одно прийде до того, що буде їсти комах. Що ж, насправді це дійсно прекрасне джерело білка, що містить також багато корисних жирних кислот, кальцію, заліза, вітамінів групи В. Комахи швидше дозрівають та розмножуються, а також потребують значно менше землі і води, що робить їх виробництво екологічно найкращим у порівнянні з тваринництвом.

Комахи можуть в майбутньому замінити м'ясо

Горіхи

Будь-який горіх – це білковий продукт, хоча різні їх види та розрізняються вмістом жирів, вітамінів і мінералів. Крім того, вирощування горіхів пов'язане з меншим продукуванням загрозливого вуглекислого газу навіть в порівнянні з комахами. Це ще одна гідна заміна м'яса, вважають вчені.

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