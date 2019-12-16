Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая

Ці продукти можуть провокувати раннє облисіння

  • 19
Ваш раціон може впливати на здоров'я волосся - фото 1
Ваш раціон може впливати на здоров'я волосся

Медики пов'язують раннє дифузне облисіння та передчасну появу сивини з надлишком в організмі вітаміну С і дефіцитом клітковини і кальцію. Таким чином уникнути цих явищ можна, якщо контролювати свій раціон.

У першу чергу, варто додати до нього більше вітамінів А і Е.

І ще: Три необхідних правила чоловічої гігієни

Чого варто уникати, так це продуктів з переробленого м'яса: ковбас, сосисок і тому подібного. Також газованих напоїв, адже вони містять підвищену кількість цукру.

Не варто налягати на пастеризоване молоко, адже через нього посилюється вироблення шкірного сала, з'являються подразнення, інфекції – внаслідок чого волосся випадає.

Від переробленого м'яса слід відмовитися - фото 374517
Від переробленого м'яса слід відмовитися

До ворогів густої здорової шевелюри медики зарахували і багаті вітаміном С мандарини. Шкідливі і ті продукти, що містять селен: кокоси, фісташки, часник. Надлишок цієї речовини також відбивається на здоров'ї волосся.

Часте вживання такої їжі може порушити правильний обмін речовин, що призведе до втрати волосся та насиченості колірного пігменту в ньому. А ви знали, що харчування настільки впливає на волосся?

Читайте також: Цей тип кави корисний для чоловічого здоров'я

Джерело: menslife
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 837
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1145
Роблять вони, а соромно мені: експертки Топ-модель по-українськи показали справжню любов
  • 14 грудня, 21:24
  • 118
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа