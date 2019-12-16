Ці продукти можуть провокувати раннє облисіння

Ваш раціон може впливати на здоров'я волосся

Медики пов'язують раннє дифузне облисіння та передчасну появу сивини з надлишком в організмі вітаміну С і дефіцитом клітковини і кальцію. Таким чином уникнути цих явищ можна, якщо контролювати свій раціон.

У першу чергу, варто додати до нього більше вітамінів А і Е.

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Чого варто уникати, так це продуктів з переробленого м'яса: ковбас, сосисок і тому подібного. Також газованих напоїв, адже вони містять підвищену кількість цукру.

Не варто налягати на пастеризоване молоко, адже через нього посилюється вироблення шкірного сала, з'являються подразнення, інфекції – внаслідок чого волосся випадає.

Від переробленого м'яса слід відмовитися

До ворогів густої здорової шевелюри медики зарахували і багаті вітаміном С мандарини. Шкідливі і ті продукти, що містять селен: кокоси, фісташки, часник. Надлишок цієї речовини також відбивається на здоров'ї волосся.

Часте вживання такої їжі може порушити правильний обмін речовин, що призведе до втрати волосся та насиченості колірного пігменту в ньому. А ви знали, що харчування настільки впливає на волосся?

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