Ці продукти корисно готувати зі шкіркою

Ці овочі можна не чистити / fruitsandveggies

Більшість овочів і фруктів саме у своїй шкірці містять найбільшу концентрацію корисних речовин, вітамінів і мікроелементів. Не поспішайте чистити ці продукти!

Яблука. Шкірка яблук буває занадто жорсткою для розжовування і перетравлення. Але саме в ній зосереджена основна кількість корисної клітковини для ситості і кращого травлення. У шкірці яблук багато кверцетину, вітаміну С.

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Баклажани. Шкірка баклажанів може гірчити. Однак, саме в шкірці цього продукту міститься унікальний фітонутрієнт. Це потужний антиоксидант, який захищає клітини організму від пошкоджень і передчасного старіння.

Страва з баклажана

Огірки. Для ніжності салату хтось вважає за краще все ж зрізати з огірків жорстку шкірку, в якій, до речі, містяться імуностимулюючі антиоксиданти і клітковина для м'якого очищення організму.

Картопля. Приготувати картопляне пюре зі шкіркою навряд чи вийде, а ось печена або нечищена варена вона містить 20% поживних речовин (серед них вітаміни групи В і мікроелементи), а також необхідна всім клітковина.

Картопля в шкірці

Морква. Саме в шкірці моркви містяться потрібні антиоксиданти для захисту всього організму. Перед приготуванням моркву достатньо просто добре помити і потерти нежорсткою щіткою, щоб позбутися землі.

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