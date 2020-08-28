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Ці продукти дуже корисні для судин

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Користь броколі - фото 1
Користь броколі / cookieandkate

Нове дослідження вчених показало, що для здоров'я кровоносних судин найбільш корисні далеко не найулюбленіші багатьма продукти: броколі і брюссельська капуста.

Хрестоцвіті корисніші для здоров'я судин за всі інші овочі. Як з'ясували дослідники, раціон, багатий броколі і брюссельською капустою, знижує ризик розвитку кальцинозу аорти, що є ключовим маркером структурних захворювань кровоносних судин.

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"У попередніх дослідженнях ми з'ясували, що люди, які споживали більше цих овочів, мали менший ризик розвитку серйозних серцево-судинних захворювань, таких як серцевий напад або інсульт, але ми не були впевнені, чому це відбувається. Тепер ми виявили, що літні жінки, які споживають більшу кількість хрестоцвітних овочів щодня, мають нижчий ризик розвитку кальцинозу аорти", – йдеться у дослідженні.

Фахівці проаналізували дані 684 жінок похилого віку і виявили, що споживання 45 грамів хрестоцвітних на день знижувало ризик утворення відкладень кальцію в аорті на 46%.

Броколі і брюссельська капуста - фото 422446
Броколі і брюссельська капуста

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Джерело: eurekalert
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