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Ці продукти допоможуть, якщо ви відчуваєте занепад сил

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Бутерброд з чорним хлібом - фото 1
Бутерброд з чорним хлібом / runnersconnect

Багато продуктів здатні швидко підвищити настрій і працездатність, додати бадьорості і сил, тому їх варто щодня вводити у свій раціон.

Людям, які зайняті розумовою працею, постійно треба підживлювати свій мозок залізом. Саме цього мікроелемента багатьом катастрофічно не вистачає. Заповнити його нестачу, особливо коли треба зосередитися, допоможуть зелені яблука, гречка або чорний хліб.

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Також сприятливо впливає куряча або яловича печінка, а в сезон стиглі гранати. "Нерідко працівники офісів скаржаться на періодичне погіршення пам'яті. Щоб виправити таку ситуацію, а краще і зовсім їй запобігти, слід якомога частіше включати в раціон моркву, ананас, авокадо", – радять лікарі.

Смаколик з авокадо - фото 347177
Смаколик з авокадо

Крім того, при постійній завантаженості і розумовій праці важливий вітамін С, який допомагає кровоносним судинам мозку. Вживати багаті ним продукти треба щодня, бо відкласти "про запас" організм його просто не зможе. Тому щодня в раціоні мають бути на вибір будь-які сезонні свіжі ягоди, грейпфрут, склянка замороженої в сезон смородини або натуральний морс з цих ягід, кілька апельсинів або фреш, квашена капуста.

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Джерело: runnersconnect
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