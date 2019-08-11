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Чому влітку не можна займатися спортом на вулиці

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Чому влітку не можна займатися спортом на вулиці - фото 1

Дослідники з ООН заявили, що їм вдалося з'ясувати, як погода впливає на заняття спортом на природі.

Виявилося, що займатися спортом на вулиці корисно восени і навесні, також корисні для здоров'я і зимові види спорту на вулиці. А ось влітку заняття на свіжому повітрі можуть бути не найкращою ідеєю, оскільки такі тренування не настільки ефективні, як заняття в приміщенні.

У зв'язку з цим вчені говорять про те, що варто займатися спортом влітку краще в спортзалі, а не на вулиці.
Річ у тім, що спека погано позначається на процесі нарощування м'язів і оздоровлення організму. Спекотна погода не дуже добре впливає на метаболізм людини і може навіть негативно позначитися на здоров'ї. Відповідно значно краще займатися спортом при комфортних температурах, коли організм не страждає від впливу температур, а може нормально сприймати навантаження.

Вчені говорять про те, що спека, яка часто буває в літні дні, позначається на здоров'ї таким чином, що тіло може при навантаженнях не набирати м'язову масу, а втрачати. Також це загрожує зневодненням і сонячним або тепловим ударом.

Багато хто вважає, що тренування на спеці корисні, оскільки рясне виділення поту сприяє схудненню, проте, останні експерименти довели, що це не так, насправді, в спеку змінюється метаболізм організму і зміни відбуваються не в кращу сторону.

Тому тренування на дворі влітку можуть не принести очікуваних результатів, особливо, якщо говорити про оздоровчий ефект спорту.

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Джерело: NewsYou
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