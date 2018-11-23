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Ці продукти допоможуть вам заснути

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Мигдаль дарує відчуття насичення - фото 1
Мигдаль дарує відчуття насичення / Fozzy

Якщо ви страждаєте від безсоння, досить додати кілька продуктів до свого раціону.

По-перше, це банани, які краще за інші фрукти втамовують апетит. Незважаючи на те, що вони доволі калорійні, все ж, краще з'їсти перед сном банан, ніж сендвіч. По-друге, банани містять магній і калій, які сприяють швидкому відновленню м'язів.

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Мигдаль. Завдяки магнію в складі продукту, він допомагає швидше розслабитися і заснути, а також дарує відчуття насичення. Крім усього іншого, мигдаль містить корисні жири.

Вівсяна каша. Саме ця ранкова їжа є і одним з продуктів, які сприяють хорошому сну. Все завдяки мікроелементам у складі, які сприятливо впливають на збуджену нервову систему. Якщо до каші додати шматочки банана, ефект буде ще кращим.

Ці продукти допоможуть вам заснути - фото 290851
Ці продукти допоможуть вам заснути

Варене яйце. Якщо вночі виникає бажання перекусити, експерти радять взяти за звичку з'їдати ввечері варене яйце. У яйцях міститься багато білка і вони добре насичують, тому вночі голод точно не турбуватиме вас.

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Джерело: sleepfoundation
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