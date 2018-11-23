Ці продукти допоможуть вам заснути

Якщо ви страждаєте від безсоння, досить додати кілька продуктів до свого раціону.

По-перше, це банани, які краще за інші фрукти втамовують апетит. Незважаючи на те, що вони доволі калорійні, все ж, краще з'їсти перед сном банан, ніж сендвіч. По-друге, банани містять магній і калій, які сприяють швидкому відновленню м'язів.

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Мигдаль. Завдяки магнію в складі продукту, він допомагає швидше розслабитися і заснути, а також дарує відчуття насичення. Крім усього іншого, мигдаль містить корисні жири.

Вівсяна каша. Саме ця ранкова їжа є і одним з продуктів, які сприяють хорошому сну. Все завдяки мікроелементам у складі, які сприятливо впливають на збуджену нервову систему. Якщо до каші додати шматочки банана, ефект буде ще кращим.

Ці продукти допоможуть вам заснути

Варене яйце. Якщо вночі виникає бажання перекусити, експерти радять взяти за звичку з'їдати ввечері варене яйце. У яйцях міститься багато білка і вони добре насичують, тому вночі голод точно не турбуватиме вас.

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