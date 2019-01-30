На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шість продуктів, у яких міститься надто багато солі
-
- 98
Велика кількість солі в раціоні сприяє пошкодженню судинної тканини та розвитку гіпертензії. При цьому сіль може бути прихована навіть у корисній їжі, яку ви споживаєте щодня.
Експерти в області харчування розповіли, в яких звичних продуктах часто міститься багато солі.
І ще: Чому у раціоні обов'язково має бути йогурт
Домашній сир. Його вважають чи не найкориснішим молочним продуктом. Сир – прекрасне джерело білка, кальцію, молочного жиру і просто незамінний у харчуванні жінок після 45 років. Але фахівці зазначають: сир – один з продуктів з високим вмістом солі, і забувати про це не потрібно.
Каші швидкого приготування. Якщо говорити про розчинні каші швидкого приготування, експерти підкреслили: в одній порції стандартної вівсянки швидкого приготування може "ховатися" до 200 мг натрію. Якщо немає часу варити кашу з вівсяної крупи, віддавайте перевагу готувати хоча б з вівсяних пластівців – у них натрію немає.
Солодощі. Наприклад, печиво – ще один продукт, в якому багато солі, хоча, здавалося б, печиво можна швидше запідозрити в тому, що воно приховує цукор. За словами вчених, багато борошняних солодощів містять велику кількість солі, адже це підсилює смак, – причому сіль в десертах завжди непомітна.
Консервовані овочі. Не тільки соління відрізняються високим рівнем натрію. Багато солі приховують у собі практично всі консервовані овочі, в тому числі призначені для здорового харчування, – зокрема, бобові. В цьому плані заморожена продукція краща.
Твердий сир. Фахівці кажуть, що практично всі види сиру містять в собі сіль, і її концентрація, як правило, велика. Любителям сиру, які їдять цей продукт багато і чи не кожен день, фахівці рекомендують знижувати щоденні порції солі.
Сухі сніданки. Навіть якщо ці сніданки купуються в розділі здорового харчування, містять в собі цілісне зерно і клітковину, вони приховують багато солі. І якщо щоденна рекомендована доза натрію становить 1500 мг, порція сухого сніданку може містити до 300 мг. Експерти рекомендують використовувати цей продукт тільки для екстрених випадків, коли немає можливості приготувати сніданок самостійно.
Читайте також: Учені назвали їжу, яка знижує рівень холестерину
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг