Шість продуктів, у яких міститься надто багато солі

Велика кількість солі в раціоні сприяє пошкодженню судинної тканини та розвитку гіпертензії. При цьому сіль може бути прихована навіть у корисній їжі, яку ви споживаєте щодня.

Експерти в області харчування розповіли, в яких звичних продуктах часто міститься багато солі.

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Домашній сир. Його вважають чи не найкориснішим молочним продуктом. Сир – прекрасне джерело білка, кальцію, молочного жиру і просто незамінний у харчуванні жінок після 45 років. Але фахівці зазначають: сир – один з продуктів з високим вмістом солі, і забувати про це не потрібно.

У домашньому сирі може міститися багато солі

Каші швидкого приготування. Якщо говорити про розчинні каші швидкого приготування, експерти підкреслили: в одній порції стандартної вівсянки швидкого приготування може "ховатися" до 200 мг натрію. Якщо немає часу варити кашу з вівсяної крупи, віддавайте перевагу готувати хоча б з вівсяних пластівців – у них натрію немає.

Солодощі. Наприклад, печиво – ще один продукт, в якому багато солі, хоча, здавалося б, печиво можна швидше запідозрити в тому, що воно приховує цукор. За словами вчених, багато борошняних солодощів містять велику кількість солі, адже це підсилює смак, – причому сіль в десертах завжди непомітна.

Будьте обережні з магазинними солодощами

Консервовані овочі. Не тільки соління відрізняються високим рівнем натрію. Багато солі приховують у собі практично всі консервовані овочі, в тому числі призначені для здорового харчування, – зокрема, бобові. В цьому плані заморожена продукція краща.

Твердий сир. Фахівці кажуть, що практично всі види сиру містять в собі сіль, і її концентрація, як правило, велика. Любителям сиру, які їдять цей продукт багато і чи не кожен день, фахівці рекомендують знижувати щоденні порції солі.

Не зловживайте твердим сиром

Сухі сніданки. Навіть якщо ці сніданки купуються в розділі здорового харчування, містять в собі цілісне зерно і клітковину, вони приховують багато солі. І якщо щоденна рекомендована доза натрію становить 1500 мг, порція сухого сніданку може містити до 300 мг. Експерти рекомендують використовувати цей продукт тільки для екстрених випадків, коли немає можливості приготувати сніданок самостійно.

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