Ці продукти активізують роботу мозку

Деякі продукти роблять нас більш уважними, допомагають концентруватися, підвищують розумову активність, покращують пам'ять і швидкість реакції. Це пояснюється будовою нашого мозку.

Продукти для мозку:

Горіхи і гарбузове насіння. У них залізо, антиоксиданти, цинк, магній, вітаміни В, Е, фолієва кислота, мінерали. Це чудовий перекус!

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Риба. Форель, сьомга і лосось – джерела Омега 3. Навіть одна порція морепродуктів на тиждень сприяє росту клітин сірої речовини головного мозку

Темний шоколад з максимальним вмістом какао. У ньому є флавонол, який зберігає молодість клітин мозку

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Чорниця. У ній є антоціани, що уповільнюють старіння. А ще чорниця покращує взаємозв'язок між клітинами мозку, покращує пам'ять, протистоїть дегенеративних захворювань. Чорниця чудово підходить для десертів з натуральним йогуртом. Теж прекрасний перекус

Злаки. У них є фолієва кислота, вітамін В і тіамін, вони стимулюють мозковий кровообіг і покращують роботу мозку.

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