Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Ці продукти 100% викличуть у вас печію

  • 6
Печія - фото 1
Печія / lifehacker

Печія – поширена ознака порушення травлення, що з'являється у тих, хто нерегулярно харчується, переїдає, а також у людей з ожирінням. Що ж саме її викликає?

Можна виділити дві основні причини виникнення печії: слабкість сфінктера і надмірне вироблення шлунком соляної кислоти.

І ще: Науковці назвали позитивний ефект м'ясоїдства

"Рекомендуємо забути про переїдання; відмовитися від фізичних навантажень і положення лежачи після прийому їжі на 15-20 хвилин; вечеряти за 2-3 години до сну; носити вільний одяг. Список продуктів, які можуть посилювати печію, досить великий. З раціону потрібно виключити жирні і смажені страви, гострі приправи і соуси, каву, міцний чай і шоколад, газовані напої, кислі фрукти і овочі", – зазначили лікарі.

Слід прислухатися і до своїх відчуттів. Якщо ті продукти, які вказані в списку, не провокують печію, прибирати їх з раціону не обов'язково. Потрібно стежити за їх кількістю і частотою вживання. Під час вагітності, для попередження появи печії, можна дещо зменшити об'єм їжі на кожний прийом і збільшити їх частоту. А також стежити за тим, які продукти провокують печію.

Продукти - фото 402657
Продукти

Читайте також: Які зміни відбуваються з людиною, яка довго не виходила з дому

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 949
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1233
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2272723
Загрузка...
Новини