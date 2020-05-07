Ці продукти 100% викличуть у вас печію

Печія – поширена ознака порушення травлення, що з'являється у тих, хто нерегулярно харчується, переїдає, а також у людей з ожирінням. Що ж саме її викликає?

Можна виділити дві основні причини виникнення печії: слабкість сфінктера і надмірне вироблення шлунком соляної кислоти.

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"Рекомендуємо забути про переїдання; відмовитися від фізичних навантажень і положення лежачи після прийому їжі на 15-20 хвилин; вечеряти за 2-3 години до сну; носити вільний одяг. Список продуктів, які можуть посилювати печію, досить великий. З раціону потрібно виключити жирні і смажені страви, гострі приправи і соуси, каву, міцний чай і шоколад, газовані напої, кислі фрукти і овочі", – зазначили лікарі.

Слід прислухатися і до своїх відчуттів. Якщо ті продукти, які вказані в списку, не провокують печію, прибирати їх з раціону не обов'язково. Потрібно стежити за їх кількістю і частотою вживання. Під час вагітності, для попередження появи печії, можна дещо зменшити об'єм їжі на кожний прийом і збільшити їх частоту. А також стежити за тим, які продукти провокують печію.

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