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Салат з кабачками, від якого ви будете у захваті (відеорецепт)

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Рецепт кабачкового салату - фото 1
Рецепт кабачкового салату / youtube

Літо – саме час для такого кабачкового салату. Готувати його буквально 5 хвилин, а виходить дуже смачно і ніжно.

Інгредієнти:

  • Кабачок 500 г
  • Кунжут 1 ст.л.
  • Мед 1/2 ч.л.
  • Рослинна олія 2ст.л.
  • Соєвий соус 1ст.л.
  • Сік лимона 2ст.л.
Салат з кабачками, від якого ви будете у захваті (відеорецепт) - фото 348081

Як приготувати салат з сирих кабачків:

  1. Для салату краще брати молоді кабачки. За допомогою спеціального ножу нарізаємо кабачок на пластинки. Можна скористатися великою теркою.
  2. На суху пательню кладемо 1 ст.л. кунжуту і підсушуємо його, головне не перестаратися інакше він буде гірким. Готуємо заправку. У миску наливаємо 2 ст.л. рослинної олії, вливаємо 1 ст.л. соєвого соусу, половину ч.л. меду, якщо мед густий, його потрібно попередньо підтопити і додаємо 2 столові ложки соку лимона.
  3. Все добре перемішуємо. Збираємо салат. Кабачок кладемо в миску заливаємо заправкою, посипаємо кунжутом і перемішуємо. Салат вже готовий до вживання!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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