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Ці "поради" від подруг точно зіпсують ваші стосунки
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Далеко не завжди треба відкривати душу іншим людям, коли справа стосується особистого життя. Часом, бувають поради від подруг, які можуть лише нашкодити.
Про такі неоціненні поради розповіла психолог Кравченко Світлана.
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Він тобі не пара
Не варто слухати подруг, які твердять, що чоловік, до якого ви відчуваєте симпатію, вам не підходить. Вони кажуть так, тому що він не відповідає їхнім критеріям ідеалу. Але цінності і погляди на чоловіків у всіх різні.
Нехай ревнує
Це одна з найпоширеніших порад, але тільки не дослухайтеся до неї. Невинний флірт з іншим чоловіком може обернутися розривом відносин або шлюбу. Ніколи не грайте з почуттями коханого, думаючи, що він "розслабився". Ревнощі це не про кохання, а про втрату довіри.
Чоловік має дарувати подарунки
Вчіться просити те, що вам потрібно. Уміння приймати подарунки і вимога подарунків абсолютно різні речі. І нехай навіть подарунок буде скромним, ніколи не знецінюйте його перед чоловіком, інакше можна і зовсім залишитися без них.
Тобі пора народжувати
"Народжуй дитину, а то він піде", "Якщо ти не народиш йому дитину, народить інша". Якими тільки не бувають поради подруг. Але! Важливо пам'ятати, що дитина не іграшка, а велика відповідальність, до якої повинні бути готові обидва партнери. Малюк має бути бажаним. І якщо в сім'ї є проблеми, то навряд чи дитина зможе їх вирішити.
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