Ці поради допоможуть позбутися сонливості удень

Хочеться спати, втома накочує на очі і тіло? Це не найкращий стан. Як уникнути денної сонливості, розповідаємо нижче.

Спіть вночі. Зрозуміло, треба як слід висипатися ночами. В ідеалі лягати до півночі, прокидатися близько 7-8 ранку. Часто люди, які відчувають денну сонливість, мають погані звички, наприклад, пізно лягати або витрачати час для сну на якісь справи (серіали наприклад).

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Не відволікайтеся від сну. Зі спальні необхідно прибрати все, що не пов'язане зі сном. Іншими словами, книги, телевізор, мобільний телефон або планшет, іграшки, ноутбуки: все це має знаходитися у вітальні або робочому кабінеті. Такі речі відволікають вашу увагу.

Вставайте у певний час. Час пробудження має бути однаковим у будь-який день, незалежно від того будні це чи вихідні. Так ви зможете уникнути денної сонливості. А випадково встановлений час може привести до безсоння, проблем із засипанням і пробудженням.

Як побороти денну сонливість

Не спіть вдень. Ні в якому разі не спіть в денний час і тим більше під кінець дня. Короткий сон поступово погіршить ситуацію, і з денною сонливістю буде вкрай складно впоратися.

Не пийте алкоголь. Якщо ви насилу засинаєте ночами і використовуєте як "заспокійливе" спиртне, то поспішаємо вас розчарувати: у денний час ви будете відчувати сонливість. Алкоголь не допомагає заснути, а навпаки позбавляє глибокого сну.

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