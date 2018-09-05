Ці популярні продукти погано впливають на мозок

Медики розповіли, від якої їжі варто відмовитись, щоб мати розвинутіший інтелект.

Від раціону харчування залежить стан всього організму і мозку у тому числі. Тому варто знати, від яких продуктів краще відмовитись, щоб мати мозок здоровішим, а інтелект більш розвиненим.

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Страви, які пройшли інтенсивну переробку, мають багато жиру, цукру, солі, однак мало корисних речовин. Тому така трапеза пригнічує нормальну роботу мозку, а також приносить зайву вагу. Відтак краще не їсти локшину, чіпси, соуси та готові страви. Також сюди потрапляють і торти та печиво з магазинів.

Які продукти погіршують інтелект

Зменште кількість цукру та перероблених злаків, приміром, пшеничного борошна. Вони повільно перетравлюються, викликають стрибки інсуліну в крові.

Вживайте мінімум алкоголю. Варто розуміти, що не існує безпечної дози спиртного, адже алкоголь призводить до порушення роботи мозку.

Які продукти погіршують інтелект

Позбудьтесь напоїв з цукром, приміром, енергетиків, газованої води та магазинного соку. Активне вживання їх збільшує шанси страждати від недоумства у літньому віці, а також від зайвої ваги.

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