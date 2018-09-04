Цей кавовий напій суперефективний для схуднення

Зелена кава допомагає худнути у три рази швидше.

Ця розчинна кава може допомогти прискорити процес втрати зайвої ваги. Вибір цього напою, зробленого на основі зелених кавових зерен, може бути корисним для людей, які стежать за своєю фігурою.

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Екстракт зелених кавових зерен відносять до числа натуральних стимуляторів, це менш перероблена версія кави, в якій менше кофеїну. Зате ці зерна насичені антиоксидантами і хлорогеновою кислотою. Ця кислота є основним інгредієнтом зелених кавових зерен, що забезпечує ефект схуднення. Саме це підтвердили норвезькі вчені більше 10 років тому, коли досліджували вплив екзотичного напою.

За 30 добровольцями із зайвою вагою спостерігали протягом 12 тижнів. Половина вживала звичайну каву, а друга половина теж розчинну, але збагачену 200 мг екстракту зелених кавових зерен. В обох групах харчування не змінювалося, як і режим фізичних навантажень. Дослідження показало, що любителі зеленої кави схудли на 5,4 кг, в середньому, а ті, що вживали традиційну каву – на 1,7 кг.

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