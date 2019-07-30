Ці популярні продукти можуть зіпсувати вам настрій

Фахівці помітили, що різні продукти по-різному впливають на настрій і емоції, тому при перших ознака нервозності та почуття тривоги варто переглянути свій раціон. Називаємо вам продукти, які цілком можуть зіпсувати ваш настрій.

Фахівці підкреслюють, що низка продуктів може не лише бути корисною для вас, а й навіть викликати почуття тривожності та зміну настрою. Більше про такі продукти читайте далі.

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Перш за все, виключіть енергетичні напої та чорну каву. Перші взагалі нікому не рекомендовані, а кава нерідко є основною причиною тривоги, особливо, якщо ви нею зловживаєте. Постарайтеся на тижні дві відмовитися від неї і порівняйте своє самопочуття. Якщо вже зовсім не можете без кави – обмежтеся однієї ранковою чашкою, – підкреслили фахівці.

Крім того, експерти рекомендують знизити споживання різних видів солодощів. Ласощі з високим вмістом цукру та крохмалю жінки нерідко використовують для "заїдання" стресу, хоча саме через ці компоненти стрес і посилюється. Тістечко, тортик або морозиво дають миттєве відчуття комфорту. Але дуже ненадовго, – в крові різко зростає, а потім падає рівень цукру, що і провокує емоційні стрибки. Якщо в стані тривоги вам хочеться поласувати чимось солоденьким – запасіться бананами, курагою, мандаринами.

Замініть солодощі бананами та сухофруктами

При поганому настрої фахівці рекомендують відмовитися від вживання будь-яких спиртних напоїв. Спиртне справді розслабляє, але дуже ненадовго. Розслабившись, організм потім починає це компенсувати відповідною реакцією, через що настрій падає нижче тієї "позначки", з якою ви починали пити.

Харчуйтеся збалансовано – коли організму не вистачає на щось енергії, він перш за все забезпечує життєдіяльність внутрішніх органів і тільки потім кидає сили на те, що б піднімати вам настрій, пригнічуючи гормони стресу. Щоб підвищити настрій, їжте більше продуктів з високим вмістом антиоксидантів, – це будь-які ягоди та зелений чай. Прекрасно позначаються на настрої шоколад і банани, а також будь-які цитрусові, – радить фахівець.

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