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Ці помилки в харчуванні можуть стати причиною випадіння волосся
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Незбалансована дієта може вплинути на здоров'я волосся і нігтів. Ось 6 дієтичних помилок, які можуть бути причиною ламкості нігтів або випадання волосся.
Зверніть увагу на свій раціон. Цілком імовірно, що саме він став причиною виникнення проблем з волоссям і нігтями.
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1. Занадто багато риби. Деякі види риби, такі як скумбрія і різновиди тунця, містять велику кількість ртуті. Вживання цієї риби може привести до підвищення рівня ртуті в організмі, що спровокує випадання волосся. Консерви зі світлого тунця, лосося та креветок містять менше ртуті.
2. Солодкі продукти. Цукор шкідливий для шкіри, волосся та нігтів. Вживання солодкого викликає стрибок цукру в крові. Підшлункова залоза виробляє більше інсуліну при високому рівні цукру. Це також підвищує показник андрогену – чоловічого гормону, який може викликати скорочення волосяних фолікулів, як у жінок, так і у чоловіків.
3. Дієта з високим глікемічним індексом. Деякі продукти швидко перетравлюються та засвоюються, що призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові. Їх називають продуктами з високим глікемічним індексом. Вони часто містять багато оброблених вуглеводів і цукрів. Дослідження показали, що дієта з високим глікемічним індексом може підвищити рівень андрогенів і привести до витончення волосся. Рідше вживайте крохмалистий білий хліб, макаронні вироби і тістечка.
4. Активне вживання вітаміну А. Цей вітамін необхідний для виробництва шкірного сала на шкірі голови. Воно зберігає волосся зволоженими і сприяє циркуляції крові, зміцнюючи волосяні фолікули для росту волосся. Але в надвисоких дозах вітамін А може привести до випадання волосся.
5. Занадто мало білка. Ламкість нігтів або випадання волосся можливі, якщо ми не будемо отримувати достатню кількість білка. У цьому є сенс, оскільки волосся і нігті складаються з білка. Отже, включіть у свій раціон продукти, багаті білком, такі як м'ясо, квасолю, тофу, шпинат і сочевицю. Продукти, що містять цистин – амінокислота, яка створює кератин, – наприклад, свинина, броколі, паростки пшениці та червоний перець. Вони також можуть принести користь волоссю і нігтям.
6. Дефіцит цинку і заліза. Ці маленькі білі цятки на нігтях можуть бути не відкладеннями кальцію, а ознакою дефіциту цинку. І цинк, і залізо необхідні для утворення кератину. Таким чином, дефіцит цих поживних речовин може викликати проблеми з волоссям і нігтями. Обидва мінерали містяться в червоному м'ясі, деяких морепродуктах і бобах.
Тож не забувайте про збалансований раціон, аби не мати проблем, пов'язаних із випадінням волосся та ламкістю нігтів.
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