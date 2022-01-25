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Ці овочі збільшують ризик розвитку проблем зі шлунком

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Овочі - фото 1
Овочі / wday

Гастрит, виразка та інші хвороби шлунково-кишкового тракту часто починаються з неправильного харчування. І ці продукти – найчастіші винуватці захворювань.

Яблука. Дуже корисний продукт, з яким важливо знати міру. По-перше, яблука варто їсти тільки після їжі, у жодному разі не на голодний шлунок: кислота, якої багато в цих фруктах, може роз'їдати слизову. А, по-друге, фруктоза, на яку також багаті яблука, сприяє здуттю живота – не найприємніше відчуття! Про це пише 7dach.

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Одним з найдивовижніших відкриттів стало те, що консервовані некрохмалисті овочі можуть збільшити ризик розвитку раку шлунка.

Що вважається некрохмалистим овочем?

  • Морква, буряк, пастернак, ріпа та бруква, а також зелені листові овочі (наприклад, шпинат та салат)
  • Хрестоцвіті овочі (родина капустяних, броколі, білокачанна капуста)
  • І цибульні овочі (наприклад, цибуля, часник та цибуля-порей)
Ці овочі збільшують ризик розвитку проблем зі шлунком - фото 493787
Ці овочі збільшують ризик розвитку проблем зі шлунком

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