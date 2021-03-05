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Ці овочі приносять більше шкоди, ніж користі

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Овочі - фото 1
Овочі / gettyimages

Овочі мають становити половину здорового раціону, тому що містять багато вітамінів і цінних мікроелементів. Але не всі овочі однаково корисні.

Картопля

Цей овоч дуже часто з'являється на нашому столі, тому що смачний і простий у приготуванні. Але у фахівців до нього багато питань, зокрема через соланін і крохмаль, які входять до його складу. Нутриціолог Тамара Крамченінова розповіла, що крохмаль становить близько 80% всіх сухих речовин бульби, якщо її довго зберігати, то частина крохмалю розпадається на прості вуглеводи.

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Помідори

У цьому овочі міститься багато вітаміну С, В, а також кальцію, магнію, калію, але найголовніша його цінність в лікопіні – потужному антиоксиданті, що запобігає розвитку багатьох захворювань. Але дієтолог Ірина Торопигіна зазначила, що попри велику користь для здоров'я, в "магазинних" помідорах може міститися багато нітритів і інших шкідливих речовин.

Баклажани

Спеціаліст Ірина Бородіна каже, що в м'якоті цього овочу може міститися багато шкідливих речовин, які стимулюють збільшення кількості щавлевої кислоти в організмі, що може стати причиною каменів в нирках. Якщо у вас холецистит, артрит або низький рівень заліза в організмі, тоді перед вживанням баклажанів варто проконсультуватися з лікарем.

Ці овочі приносять більше шкоди, ніж користі - фото 450320

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Джерело: vokrugsveta
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