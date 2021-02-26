Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Ці організми з Землі зможуть вижити на Марсі

  • 29
Грибки і бактерії - фото 1
Грибки і бактерії / gettyimages

Деякі мікроорганізми з Землі можуть вижити на поверхні Марса. До такого висновку прийшли фахівці НАСА і Німецького аерокосмічного центру.

Дослідники перевірили стійкість мікроорганізмів до марсіанських умов, запустивши їх в стратосферу Землі. Матеріал для дослідження – грибки і бактерії – був поміщений в спеціальний контейнер MARSBOx, який за допомогою аеростата підняли на висоту близько 38 кілометрів над поверхнею Землі, де рівень радіації відповідає умовам на поверхні Марса.

І ще: NASA показало перші кольорові кадри з Марса

Під час цієї подорожі навіть під впливом сильного ультрафіолетового випромінювання змогли вижити спори чорної цвілі. Ці гриби раніше знаходили на Міжнародній космічній станції.

Розуміння стійкості організмів до космічних подорожей життєво важливе для успіху майбутніх місій. Як пояснюють фахівці, при пошуку позаземного життя потрібна впевненість у тому, що мікроорганізми, які теоретично можуть бути виявлені на іншій планеті, не прибули з Землі, наприклад, з зондом. Крім цього, організми з Землі можуть вплинути на здоров'я членів довгострокових місій.

"В рамках довгострокових місій на Марс з екіпажем нам потрібно знати, як пов'язані з людиною мікроорганізми, що вижили на Червоній планеті, оскільки деякі з них можуть становити небезпеку для здоров'я астронавтів", – зазначила одна з авторів дослідження Катаріна Сімс.

Ці організми з Землі зможуть вижити на Марсі - фото 449286

Ці організми з Землі зможуть вижити на Марсі - фото 449287

Це цікаво: Знайдена мутація, яка захищає європейців від холоду

Джерело: phys.org
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 лютого, 11:50
  • 600
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4701
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2834321
Загрузка...
Новини