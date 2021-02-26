Ці організми з Землі зможуть вижити на Марсі

Деякі мікроорганізми з Землі можуть вижити на поверхні Марса. До такого висновку прийшли фахівці НАСА і Німецького аерокосмічного центру.

Дослідники перевірили стійкість мікроорганізмів до марсіанських умов, запустивши їх в стратосферу Землі. Матеріал для дослідження – грибки і бактерії – був поміщений в спеціальний контейнер MARSBOx, який за допомогою аеростата підняли на висоту близько 38 кілометрів над поверхнею Землі, де рівень радіації відповідає умовам на поверхні Марса.

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Під час цієї подорожі навіть під впливом сильного ультрафіолетового випромінювання змогли вижити спори чорної цвілі. Ці гриби раніше знаходили на Міжнародній космічній станції.

Розуміння стійкості організмів до космічних подорожей життєво важливе для успіху майбутніх місій. Як пояснюють фахівці, при пошуку позаземного життя потрібна впевненість у тому, що мікроорганізми, які теоретично можуть бути виявлені на іншій планеті, не прибули з Землі, наприклад, з зондом. Крім цього, організми з Землі можуть вплинути на здоров'я членів довгострокових місій.

"В рамках довгострокових місій на Марс з екіпажем нам потрібно знати, як пов'язані з людиною мікроорганізми, що вижили на Червоній планеті, оскільки деякі з них можуть становити небезпеку для здоров'я астронавтів", – зазначила одна з авторів дослідження Катаріна Сімс.

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