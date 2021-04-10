Ці напої гарно стимулюють роботу мозку

Постійна втома і стрес можуть призвести до того, що мозок починає погано справлятися зі своїми функціями. Експерти радять включити до свого раціону кілька напоїв, які стимулюють мозкову діяльність.

Кава

Всі ми знаємо, що кава містить кофеїн, який підсилює і регулює процеси збудження в корі головного мозку. Також з його допомогою поліпшується концентрація уваги, пам'ять і реакція. Але не варто забувати, що на день рекомендується пити не більше 3 горня кави, інакше можуть виникнути проблеми з організмом, пише blackdoctor.

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Зелений чай

Попри те, що в зеленому чаї міститься менше кофеїну, ніж в каві, він також може похвалитися своїм чудодійним ефектом. Дослідники говорять, що зелений чай може поліпшити увагу і зробити хороший вплив на ваш мозок.

Буряковий сік

Буряк багатий нітратами, які організм використовує для насичення клітин киснем і поліпшення кровотоку. Цей процес може зайняти позицію в роботі вашого мозку і його відділах, відповідальних за вимову, навчання і прийняття складних рішень.

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