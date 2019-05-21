Ці моделі iPhone не зможуть оновитися до iOS 13

Відразу 4 моделі iPhone позбавлятися поновлення до iOS 13. Дізнайтеся, які саме.

iPhone SE досі вважають одним з найкращих варіантів покупки гаджета від Apple. Користувачам він дуже подобається. Однак, мова піде не лише про iPhone SE.

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Французьке видання iPhonesoft.fr говорить, що в цю четвірку входять такі моделі:

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 PLUS

iPhone SE

Перший три моделі були очікуваними, адже з їх виходу пройшло 5 років. Але що робить в цьому списку iPhone SE. Нагадаємо в цьому iPhone залізо від 6S і з виходу гаджета пройшло тільки 3 роки.

iPhone SE

Компанія розуміє, що прибравши підтримку iOS з цієї моделі, вона тим самим простимулює користувачів перейти на новіші моделі iPhone. Чудово під цю стратегію підходить і обмін на новий iPhone XR, який бере участь в акції Trade-id. Що ж стосується iPhone 6 і iPhone 6 PLUS ці моделі давно зарекомендували себе як провальні. Залізо просто не потягне новий iOS.

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