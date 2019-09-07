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Ці горіхи здатні повернути чоловічу силу

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Фісташки - фото 1
Фісташки / kupioreshki

Горіхи мають унікальний склад з високим вмістом білка і мікроелементів. Одними з найбільш корисних горіхів вважаються фісташки.

Фісташки містять цинк, фолієву кислоту, аргінін. Всі ці речовини позитивно впливають на потенцію і розширюють судини, що покращує наповнюваність кров'ю печеристих тіл статевого органу.

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Виробленню головного чоловічого гормону, тестостерону, сприяє високий рівень цинку. Ще однією корисною властивістю – зміцненням серцевого м'яза, фісташки володіють завдяки вмісту корисних жирів. Рекомендована доза близько 100 грамів корисних горіхів на день близько трьох тижнів.

Вчені попереджають, якщо при цьому хочеться зміцнити потенцію, все ж краще вживати їх окремо від пива через вміст в пінному напої фітоестрогенів – жіночих гормонів, які пригнічують вироблення тестостерону.

Ці горіхи здатні повернути чоловічу силу - фото 353187

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Джерело: kupioreshki
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