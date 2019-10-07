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Ці фрази точно обеззброять кривдника: поради дипломатів
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Презентуємо вам найбільш ввічливі мовні конструкції, які неодноразово допомагали дипломатам культурно поставити людину на місце.
Якими фразами відповідати на грубість
- Я не бачу сенсу продовжувати розмову в такому ключі. Дайте знати, коли Ви будете готові до конструктивного діалогу.
- Така поведінка Вам абсолютно не личить. Ви ж така приваблива жінка. Я відчуваю всю силу Вашої природної чарівності. Вам абсолютно не личить розмовляти в такій гострій і неприємній формі.
- Поза всяких сумнівів, у Вас є причини для невдоволення. Але, якщо чесно, це абсолютно не дає Вам ніякого права розмовляти зі мною так. Давайте зменшимо оберти і спокійно у всьому розберемося.
- Якщо у тебе поганий настрій, показуй його, будь ласка, десь в іншому місці. У нас з тобою професійні, ділові відносини. Давай зосередимося на тому, що, дійсно, важливо.
До речі: 3 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
Культура спілкування
- Здається, Ваш день сьогодні не задався. Повірте, мені теж це знайомо. Давайте заспокоїмося і в усьому спокійно розберемося.
- Скажіть, а чому Ви вважаєте, що Ви маєте право робити мені зауваження?
- Я бачу, Ви намагаєтеся образити мене. Будь ласка, не намагайтеся. У мене імунітет до неконструктивної критики.
- Ти це говориш, ніби хочеш, щоб я гірше виглядав у твоїх очах. Скажи на милість, навіщо тобі це?
- Знаєш, я серйозно побоююся, що ми зараз з тобою наговорили один одному зайвого. Ти ж знаєш, слово – не горобець. Давай зробимо паузу, відвернемося, а потім перезавантажити розмову і спробуємо заново в усьому спокійно розібратися.
- Знаєш, якщо чесно, мені найменше хочеться з тобою сваритися. Давай відкладемо в сторону емоції і поговоримо про те, що дійсно має значення. Я щиро налаштований у всьому ґрунтовно розібратися і уважно тебе вислухати.
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Джерело: linkedin
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