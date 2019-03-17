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Ці додатки крадуть ваші дані: видаляйте негайно

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Список найбільш небезпечних додатків для Android - фото 1
Список найбільш небезпечних додатків для Android / iXBT.com

Дослідники з Digital Security виявили раніше невідомий тип рекламного шкідливого програмного забезпечення у більш, ніж 200 додатках для Android.

Шкідливе ПЗ отримало назву SimBad. Воно після встановлення створює бекдор, який дозволяє його розробникам віддалено встановлювати будь-який сторонній софт без відома користувача.

І ще: Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону

Ось список найбільш небезпечних додатків:

  • Snow Heavy Excavator Simulator
  • Hoverboard Racing
  • Real Tractor Farming Simulator
  • Ambulance Rescue Driving
  • Heavy Mountain Bus Simulator 2018
  • Fire Truck Emergency Driver
  • Farming Tractor Real Harvest Simulator
  • Car Parking Challenge
Car Parking Challenge - фото 314928
Car Parking Challenge
  • Speed ​​Boat Jet Ski Racing
  • Water Surfing Car Stunt
  • Offroad Wood Transport Truck Driver 2018
  • Volumen booster & Equalizer
  • Prado Parking Adventure
  • Oil Tanker Transport Truck Driver

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Джерело: lifehacker
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