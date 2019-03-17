Ці додатки крадуть ваші дані: видаляйте негайно

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Список найбільш небезпечних додатків для Android / iXBT.com

Дослідники з Digital Security виявили раніше невідомий тип рекламного шкідливого програмного забезпечення у більш, ніж 200 додатках для Android.

Шкідливе ПЗ отримало назву SimBad. Воно після встановлення створює бекдор, який дозволяє його розробникам віддалено встановлювати будь-який сторонній софт без відома користувача.

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Ось список найбільш небезпечних додатків:

Snow Heavy Excavator Simulator

Hoverboard Racing

Real Tractor Farming Simulator

Ambulance Rescue Driving

Heavy Mountain Bus Simulator 2018

Fire Truck Emergency Driver

Farming Tractor Real Harvest Simulator

Car Parking Challenge

Car Parking Challenge

Speed ​​Boat Jet Ski Racing

Water Surfing Car Stunt

Offroad Wood Transport Truck Driver 2018

Volumen booster & Equalizer

Prado Parking Adventure

Oil Tanker Transport Truck Driver

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