Ці додатки для Android пожирають вашу батарею

Експерти з Techengage назвали ТОП-5 найгірших додатків у 2020 році, які слід видалити або уникати.

Snapchat

Snapchat один з найбільш жорстоких і нещадних до батареї додатків. Служба повідомлень буде постійно будити смартфон від сплячого режиму, тим самим постійно розряджаючи акумулятор. Snapchat також активно використовує служби визначення місцеположення.

І ще: Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото

Netflix

Додаток Netflix буквально "висмоктує" батарею з вашого телефону. Netflix також часто надсилає повідомлення, і це ще одна причина для розряду батареї. Ви можете обмежити час роботи екрану, використовуючи менше Netflix на телефоні.

YouTube

YouTube встановлений практично у всіх смартфонах. Він усім подобається. Більшість з нас витрачають багато часу на перегляд відео. Але от в чому справа: ці потокові додатки споживають більшу частину заряду. Тому потрібен суворий контроль.

Facebook

Найбільший додаток для соціальних мереж є чи не основним споживачем заряду батареї, причому дуже активним. Він постійно працює у фоновому режимі, синхронізує оновлення, контакти, запускає службу повідомлень і використовує безліч фонових процесів. Звучить, як повний безлад.

Facebook Messenger

Viber, Telegram, WhatsApp – жоден з цих додатків для обміну повідомленнями не садить акумулятор так сильно, як Facebook Messenger. Він постійно працює у фоновому режимі, синхронізує контакти і час від часу отримувати сповіщення. Причому відправляти повідомлення з основного клієнта вже не можна, що накладає певні обмеження.

Читайте також: Я – Бог: американець відсудив 150 тисяч доларів за номерний знак