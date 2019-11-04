Ці дешеві продукти краще взагалі не куштувати

Дешеві ковбаси, сосиски, напівфабрикати, тверді сири, рибні консерви і солодощі увійшли у топ найнебезпечніших продуктів.

Нікого вже не здивуєш, що замість м'яса у дешевій ковбасі – небезпечна маса з дешевих відходів. У напівфабрикатах: заморожених пельменях, варениках, млинцях містяться трансжири і фосфати.

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Технологи стверджують: за низькою ціною може бути тільки сирний продукт, в якому нуль молока, зате повно небезпечних трансжирів, а точніше, звичайного маргарину. Споживання таких "сирів" може привести до печії, хвороб серцево-судинної системи і не тільки. Для здешевлення сирних продуктів замість молочного жиру додають пальмову олію, рафіновану, яка провокує ракові пухлини.

Дешеві зразки рибних консервів небезпечні тим, що важкі метали з банки можуть потрапити в саму рибу. А "акційні" консерви, у яких закінчується термін зберігання, а тому і реалізується за безцінь, можуть викликати ботулізм, смертельну хворобу, яка лікується тільки в стаціонарі лікарні.

Всі дешеві солодощі – з використанням пальмової, кокосової олії замість вершкового масла, штучних барвників. Вони викликають гіпертонічні хвороби, ожиріння печінки, призводять до цирозу печінки, підшлункової залози, ожиріння серця.

Солодощі

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