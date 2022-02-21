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Ці чоловіки відмовились від стрижки та підкорюють серця: яскраві фото

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Як довге волосся змінює вигляд чоловіків - фото 1
Як довге волосся змінює вигляд чоловіків

Ще не так давно довге волосся вважалось популярним лише серед рок-зірок, голлівудських акторів та харизматичних серфінгістів. Але тепер таких стереотипів не існує, чим і користуються чоловіки, дивуючи своїми новими образами!

Якщо ви досі вважаєте, що чоловікам пасує лише коротке волосся, то активні учасники спільноти Fierce Flow на платформі Reddit з легкістю переконають у зворотному. Тут зібрались понад 140 тисяч власників розкішних шевелюр, які діляться своїми досягненнями, порадами щодо догляду та жартами на тему волосся.

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Тому зібрали найкрутіші фото чоловіків з довгим волоссям, які вже звикли руйнувати стереотипи щодо стрижки. До слова, деякі з них і справді відвідують перукарів для повного перевтілення, але з метою пожертвувати волосся на перуки.

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