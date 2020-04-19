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Ці частини тіла, які краще не чіпати руками

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Гігієна - фото 1
Гігієна / adme

Медики назвали частини тіла, до яких краще не доторкатися. Навіть якщо у вас ідеально чисті та продезінфіковані руки.

Очі. Слизова оболонка очного яблука проникна для багатьох патогенних організмів і вірусів. У просторі ока може навіть оселитися кліщ. Всього цього легко уникнути, якщо позбутися від звички терти, чесати очі брудними і навіть нещодавно вимитими руками. Контакту з очима не уникнути, але ретельно вимити руки простіше, ніж потім боротися з хворобою.

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Вуха. Їх канали покриває дуже ніжна шкіра, на якій легко утворюються мікроскопічні тріщини, ранки, крізь які патогени здатні проникати в тіло практично миттєво.

Ніс. Чіпати руками ніс і тим більше засовувати в нього пальці, як мінімум, непристойно. Про це знають всі. Але мало хто замислюється про слизову носа, яку дуже легко пошкодити нігтем і порушити її бар'єрні функції. Чим брудніше руки, тим різноманітніша на них мікрофлора, яка в носі зовсім зайва. А також це збільшує ризик зараження грипом.

Рот. Багато хто торкається рота руками при надяганні і носінні медичних масок. Це дуже небезпечно! Навіть при хорошому здоров’ї можна занести в ротову порожнину мікроорганізми, здатні порушити існуючий там баланс бактерій і привести до розвитку хвороби.

Нігті. На нігтьових пластинах і під ними мешкає величезна кількість бактерій, які можуть зберігатися там частково навіть під час дуже ретельного миття рук. Лікарі настійно радять якомога рідше торкатися них.

Не чіпайте обличчя - фото 398987
Не чіпайте обличчя

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Джерело: adme
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