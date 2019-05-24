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Ці авто забезпечать тобі успіх у дівчат

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На другому місці автомобілі марки BMW - фото 1
На другому місці автомобілі марки BMW / 1ZOOM.Me

Адміністратори одного з найбільших у світі сайтів знайомств поставили собі за мету з'ясувати, що, окрім зовнішності, рис характеру і загальних інтересів, привертає підвищену увагу жінок до акаунту чоловіка.

Як виявилося, має значення марка і тип (але не клас) його автомобіля!

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Дослідники з британського порталу Askmen, які вивчили тисячі профілів на міжнародному сайті знайомств Zoosk: якщо крім фізіономії користувача на його сторінці є фотографія його автомобіля, то шанс бути поміченим і здобути прихильність більшої кількості користувачів-жінок істотно зростає.

Як підрахували допитливі британці, в середньому чоловіки, у яких на фотографіях в акаунті фігурує автомобіль, отримують на 165% більше повідомлень від жінок, ніж безкінні шукачі особистого щастя в інтернеті. Але якщо цей автомобіль ще і марки Jeep, то тоді ця цифра зростає вже до 243%! У той час як незатребувані власники розкішних і пафосних Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, Lamborghini нервово курять в стороні. На другому місці автомобілі марки BMW з показником 149%, на третьому Toyota: ця марка притягує на 73% більше відгуків.

Jeep Wrangler 2018 - фото 329615
Jeep Wrangler 2018

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Джерело: motor1
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