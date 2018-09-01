На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Безпілотний автомобіль Apple вперше потрапив в аварію
-
- 14
В американському штаті Каліфорнія трапилася перша аварія за участю автономного автомобіля Apple.
Влада Каліфорнії вперше повідомила про аварію автомобіля компанії Apple, який перебував під управлінням комп'ютера. Відповідну заяву опубліковано в п'ятницю, 31 серпня, на сайті автотранспортного управління штату.
І ще: Volvo почала випробування безпілотних самоскидів
Відзначається, що ДТП сталося 24 серпня. Автомобіль марки Lexus, на якому Apple випробовує систему автопілота, повинен був змінити смугу, коли в нього врізалася інша машина – Nissan Leaf. Обидва транспортні засоби отримали пошкодження, ніхто не постраждав.
Згідно з даними, наведеними в документі, автомобіль Apple перед зіткнення рухався зі швидкістю близько 1,5 км/год, Nissan Leaf – приблизно 24 км/год.
ЗМІ повідомляють, що Apple має приблизно 50 машин, які призначені для випробування системи автопілота. При цьому згідно із законом за кермом цих автомобілів все одно повинні перебувати водії на випадок, якщо комп'ютер припуститься помилки при управлінні.
Читайте також: Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами
-
14:58Концерт Imagine Dragons в Києві: як це було у фото і відео
-
14:35Безпілотний автомобіль Apple вперше потрапив в аварію
-
14:18Місячний календар стрижок на вересень 2018: коли стригти волосся
-
13:55Періс Хілтон показала гарячі фото з Burning Man 2018
-
13:24Кактуси та квіти: кондитер створює ефектні торти, які шкода їсти
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:54Футуристична Барбі: Кім Кардашян розбурхала мережу
-
12:27Чим корисний чорний шоколад
-
11:52LSD – Thunderclouds: казковий кліп з Sia, який варто побачити
-
11:21Магнітні бурі у вересні 2018: календар небезпечних дат
-
10:50Художник показує затишні спогади у картинах: атмосферні кадри
-
10:23The Kooks випустили свіжий альбом Let's Go Sunshine: слухайте всі треки
-
09:50Рятувальники зробили важливе попередження для українців
-
09:25Привітання для першокласників з 1 вересня: побажання і картинки
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
08:56Volvo почала випробування безпілотних самоскидів
-
08:31Трамп показав, як Google його дискримінує: опубліковано відео
-
08:14Бородань прикрашає себе незвичайними предметами: кумедні фото
-
07:22Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
- 31 серпня
-
23:55Firefox автоматично блокуватиме рекламу
-
23:41Чоловік Камерон Діас зворушливо привітав її з днем народження
-
23:25Названий алкогольний напій, що сприяє схудненню
-
23:13Huawei показала смартфон Honor Magic 2: характеристики та особливості
-
22:50Могилевська розповіла, якою буде у 80 років
-
22:44Одружені чоловіки розповіли, що вони шукають в коханках
-
11:21Магнітні бурі у вересні 2018: календар небезпечних дат
-
09:50Рятувальники зробили важливе попередження для українців
-
07:22Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
- 31 серпня
-
20:53Найбільш слабкі чоловіки за знаком Зодіаку
-
17:25Консервований перець: смачні салати на зиму
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту