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Безпілотний автомобіль Apple вперше потрапив в аварію

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Автомобіль Apple - фото 1
Автомобіль Apple / cursor

В американському штаті Каліфорнія трапилася перша аварія за участю автономного автомобіля Apple.

Влада Каліфорнії вперше повідомила про аварію автомобіля компанії Apple, який перебував під управлінням комп'ютера. Відповідну заяву опубліковано в п'ятницю, 31 серпня, на сайті автотранспортного управління штату.

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Відзначається, що ДТП сталося 24 серпня. Автомобіль марки Lexus, на якому Apple випробовує систему автопілота, повинен був змінити смугу, коли в нього врізалася інша машина – Nissan Leaf. Обидва транспортні засоби отримали пошкодження, ніхто не постраждав.

Безпілотний автомобіль Apple - фото 273532
Безпілотний автомобіль Apple

Згідно з даними, наведеними в документі, автомобіль Apple перед зіткнення рухався зі швидкістю близько 1,5 км/год, Nissan Leaf – приблизно 24 км/год.

ЗМІ повідомляють, що Apple має приблизно 50 машин, які призначені для випробування системи автопілота. При цьому згідно із законом за кермом цих автомобілів все одно повинні перебувати водії на випадок, якщо комп'ютер припуститься помилки при управлінні.

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Джерело: techcrunch
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