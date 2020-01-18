Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

Ці авіакомпанії – лідери в Україні

  • 85
Подорож літаком - фото 1
Подорож літаком / censor

Украерорух назвав найбільш затребувані авіакомпанії в Україні за 2019 рік, про що йдеться у прес-центрі компанії.

Відзначається, що найбільші обсяги аеронавігаційного обслуговування надали авіакомпанії МАУ, найпопулярнішим аеропортом традиційно став Бориспіль.

І ще: Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти

Друге місце займає турецька авіакомпанія Turkish Airlines, на третьому угорський лоукостер Wizz Air. Також наголошується, що в 2019 році авіакомпанія МАУ виконала 58 772 рейсів, це на 4,7% менше, ніж у 2018 році. Turkish Airlines здійснили 33 716 рейсів, а Wizz Air 20 944.

Уже четвертий рік поспіль спостерігається позитивна динаміка обслуговування кількості злетів і посадок в українських аеропортах, цей показник становить 216 592 польотів, що на 9,3% більше у порівнянні з результатом 2018 року.

Ці авіакомпанії – лідери в Україні - фото 380460

Читайте також: Яке місто вважається найбільшим у світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 13997
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • 16 cічня, 14:00
  • 2412
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2024702
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл