Ці авіакомпанії – лідери в Україні

Украерорух назвав найбільш затребувані авіакомпанії в Україні за 2019 рік, про що йдеться у прес-центрі компанії.

Відзначається, що найбільші обсяги аеронавігаційного обслуговування надали авіакомпанії МАУ, найпопулярнішим аеропортом традиційно став Бориспіль.

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Друге місце займає турецька авіакомпанія Turkish Airlines, на третьому угорський лоукостер Wizz Air. Також наголошується, що в 2019 році авіакомпанія МАУ виконала 58 772 рейсів, це на 4,7% менше, ніж у 2018 році. Turkish Airlines здійснили 33 716 рейсів, а Wizz Air 20 944.

Уже четвертий рік поспіль спостерігається позитивна динаміка обслуговування кількості злетів і посадок в українських аеропортах, цей показник становить 216 592 польотів, що на 9,3% більше у порівнянні з результатом 2018 року.

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