Ці 4 знаки Зодіаку ніколи не зрадять вас

Якщо вам потрібна вірність і відданість – придивіться до цих чотирьох знаків Зодіаку, вони вбережуть ваше серце від болю зради.

Телець відданий за своєю натурою. Він дуже практичний, тому ідея зради не має для нього сенсу, тому що вона ніколи не закінчується нічим хорошим! Телець – найнадійніший з усіх знаків Зодіаку, і ви можете завжди розраховувати на нього. Крім того, він, ймовірно, найгірший брехун на планеті.

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У Діви велике серце, і зрада суперечить її природі. Вона добра і неймовірно практична. Зрада забирає багато зусиль, тож навіщо ж витрачати час на когось іншого? Крім того, у Діви нема потреби в секретах. Діва ніколи не захоче зрадити, тому що знає гіркоту зради і не захоче заподіяти болю своєму партнеру.

Терези люблять підтримувати мир і ненавидять несправедливість стосовно інших, тому зрада йде проти всього, у що вони вірять. Вони ніжні і ласкаві, люблять ставити чужі потреби вище за свої, тож навіщо їм намагатиметься заподіяти біль тим, з ким вони пов'язані? Зрада – останнє, що хвилює Терезів, тому що вони хочуть тільки справедливості, для всіх.

Зрада суперечить самій сутності Риб, оскільки вони зацікавлені в підтримці емоційно стабільних відносин. Навіщо їм ризикувати своїми стосунками, над якими вони так старанно працювали заради сексу з незнайомою людиною? Ні, дякую.

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