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82-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder

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82-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder - фото 1

Бабуся британця Скотта Лефевера вирішила допомогти 28-річному онуку познайомитися з дівчиною. Вона створила йому анкету в Tinder.

Старенька зізналася, що її онук неохайний, не надто спортивний, хоча і працьовита людина, а ще він вміє добре заварювати чай. "Привіт, я Тріна, бабуся Скотта. Він вже майже два роки неодружений, і я думаю, йому потрібна моя допомога, тому я розмістила тут його анкету, щоб він знайшов собі подружку", – написала 82-річна жінка у профілі онука.

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Витівка бабусі спочатку розлютила хлопця, але потім він прийняв ситуацію з гумором.

За кілька днів з моменту публікації анкети понад 20 дівчат зацікавилися Скоттом. Але на побачення він поки не сходив з жодною з них. Серед вимог до майбутньої обраниці вказувалося, що вона повинна вміти готувати.

82-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder - фото 447920

82-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder - фото 447921

82-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder - фото 447922

82-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder - фото 447923

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Джерело: thesun
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