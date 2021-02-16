82-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder

Бабуся британця Скотта Лефевера вирішила допомогти 28-річному онуку познайомитися з дівчиною. Вона створила йому анкету в Tinder.

Старенька зізналася, що її онук неохайний, не надто спортивний, хоча і працьовита людина, а ще він вміє добре заварювати чай. "Привіт, я Тріна, бабуся Скотта. Він вже майже два роки неодружений, і я думаю, йому потрібна моя допомога, тому я розмістила тут його анкету, щоб він знайшов собі подружку", – написала 82-річна жінка у профілі онука.

І ще: Американець придумав оригінальний спосіб застовпити місце на парковці: епічні фото

Витівка бабусі спочатку розлютила хлопця, але потім він прийняв ситуацію з гумором.

За кілька днів з моменту публікації анкети понад 20 дівчат зацікавилися Скоттом. Але на побачення він поки не сходив з жодною з них. Серед вимог до майбутньої обраниці вказувалося, що вона повинна вміти готувати.

Читайте також: Американець вкрав обручку своєї дівчини, щоб зробити пропозицію іншій