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Чудові фото Парижа, зроблені на iPhone
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Знімки, які вкотре доводять, що Париж − це неперевершене місто!
Знайти хорошого фотографа в інстаграмі буває досить складно. Того, хто постійно робить щось круте, − ще складніше.
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Однак сьогодні ми полегшимо ваше життя і покажемо насправді вартісні знімки французького фотографа Ганнібала Ренберга. У своєму інстаграмі Ренберг показує життя Парижа і його городян, дозволяючи нам хоча б на хвилину поринути в чудове французьке, а головне, правдиве кіно.
В молодості Ренберг проводив години за проявленням плівки, тепер йому достатньо одного iPhone, щоб швидко запам'ятовувати найяскравіші моменти міста. "Я люблю ходити по вулицях і ловити незвичайні моменти, моменти чистих емоцій. Особливо мені подобається контраст між людьми і рекламою...".
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