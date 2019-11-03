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Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять
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Серед винаходів ХХ століття є велика кількість дивних речей, які так і не прижилися. Тепер же вони й узагалі лякають, якщо уявити, що ними взагалі хтось користувався. Пропонуємо вам зануритися у минуле століття, аби практично на собі відчути ці геніальні витвори, які мали б полегшити життя!
Цей моторошний пристрій був призначений для дам, котрі хотіли отримати чарівні ямочки на щоках.
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Ця дивна річ викликає безліч питань, але той, хто придумав цю щітку, був упевнений, що голомозим без неї ніяк не обійтись.
До винаходу водостійкої туші пропонували носити такі маски, щоб врятувати макіяж від негоди.
Така дошка для серфінгу з мотором була, ймовірно, винайдена для справжніх денді.
Такий незвичайний міст можна було скласти у валізу та носити з собою. Ну так, про всяк випадок.
Хто ж не любить читати лежачи? Такі окуляри дозволяли насолоджуватися улюбленою книгою в ліжку і не псувати зір.
Так винахідник цієї невигадливої клітки пропонував "вигулювати" дітей у міських умовах.
Окуляри доповненої реальності, можливо, починали свій шлях з цих телеокулярів.
Ще один девайс для любителів почитати лежачи.
Деякі речі в минулому виглядали настільки безглуздо, що люди соромилися носити їх. Наприклад, такі рятувальні жилети, як на цьому фото.
Ще один непривабливий пристрій для дітей: на думку автора, він мав би зробити прогулянки з дітьми зручніше.
Цей дивовижний кейс придумали для захисту від грабіжників: коли злочинець хапав дипломат, він натискав кнопку, яка провокувала відкриття валізки, і весь вміст вивалювалося назовні.
Цей дивний винахід призначався для голлівудських зірок, щоб навіть після вечірки виглядати зранку ідеально.
Таким, на думку винахідника, мав бути велосипед для всієї родини: обов'язково зі швейною машинкою.
Це пристосування, схоже на сумку, придумали для справжніх фанатів сауни: щоб завжди була під рукою.
Зараз наші смартфони дозволяють нам слухати музику, дивитися фільми, читати новини. А ось в старовину для тих, хто хотів завжди бути в курсі подій, винайшли такі радіокапелюхи.
Щітка для спини з дзеркалом заднього виду: що може бути зручніше?
Ще одне пристосування для душу.
Цей винахід так і не отримав назви: не вдалося вирішити, це велосипеди для ніг або ролики з педалями.
Роликові ковзани на паливі.
Як бачите, десятки років тому теж було безліч винахідників. Цілком імовірно, що хтось із них надихнув свого часу Ілона Маска, котрий не перестає нас вражати з кожним днем!
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