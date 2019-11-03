Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять

  • 22
Сьогодні ці пристрої вражають - фото 1
Сьогодні ці пристрої вражають

Серед винаходів ХХ століття є велика кількість дивних речей, які так і не прижилися. Тепер же вони й узагалі лякають, якщо уявити, що ними взагалі хтось користувався. Пропонуємо вам зануритися у минуле століття, аби практично на собі відчути ці геніальні витвори, які мали б полегшити життя!

Цей моторошний пристрій був призначений для дам, котрі хотіли отримати чарівні ямочки на щоках.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365574

І ще: Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото

Ця дивна річ викликає безліч питань, але той, хто придумав цю щітку, був упевнений, що голомозим без неї ніяк не обійтись.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365567

До винаходу водостійкої туші пропонували носити такі маски, щоб врятувати макіяж від негоди.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365568

Така дошка для серфінгу з мотором була, ймовірно, винайдена для справжніх денді.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365583

Такий незвичайний міст можна було скласти у валізу та носити з собою. Ну так, про всяк випадок.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365570

Хто ж не любить читати лежачи? Такі окуляри дозволяли насолоджуватися улюбленою книгою в ліжку і не псувати зір.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365578

Так винахідник цієї невигадливої клітки пропонував "вигулювати" дітей у міських умовах.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365569

Окуляри доповненої реальності, можливо, починали свій шлях з цих телеокулярів.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365580

Ще один девайс для любителів почитати лежачи.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365586

Деякі речі в минулому виглядали настільки безглуздо, що люди соромилися носити їх. Наприклад, такі рятувальні жилети, як на цьому фото.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365575

Ще один непривабливий пристрій для дітей: на думку автора, він мав би зробити прогулянки з дітьми зручніше.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365581

Цей дивовижний кейс придумали для захисту від грабіжників: коли злочинець хапав дипломат, він натискав кнопку, яка провокувала відкриття валізки, і весь вміст вивалювалося назовні.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365584

Цей дивний винахід призначався для голлівудських зірок, щоб навіть після вечірки виглядати зранку ідеально.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365577

Таким, на думку винахідника, мав бути велосипед для всієї родини: обов'язково зі швейною машинкою.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365585

Це пристосування, схоже на сумку, придумали для справжніх фанатів сауни: щоб завжди була під рукою.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365572

Зараз наші смартфони дозволяють нам слухати музику, дивитися фільми, читати новини. А ось в старовину для тих, хто хотів завжди бути в курсі подій, винайшли такі радіокапелюхи.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365576

Щітка для спини з дзеркалом заднього виду: що може бути зручніше?

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365573

Ще одне пристосування для душу.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365579

Цей винахід так і не отримав назви: не вдалося вирішити, це велосипеди для ніг або ролики з педалями.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365582

Роликові ковзани на паливі.

Чудернацькі винаходи з минулого, які вас однозначно вразять - фото 365571

Як бачите, десятки років тому теж було безліч винахідників. Цілком імовірно, що хтось із них надихнув свого часу Ілона Маска, котрий не перестає нас вражати з кожним днем!

Читайте також: Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
  • 01 листопада, 12:00
  • 301
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 367
Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
  • 31 жовтня, 20:15
  • 776
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне