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Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем

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Chrysler привезе до Вегасу футуристичний концепт - фото 1
Chrysler привезе до Вегасу футуристичний концепт

Назва проєкту має відсилати до історичних моделей марки: Chrysler випускав седани і купе AirFlow у середині тридцятих років минулого століття. Тоді ці машини вважалися одними з перших американських автомобілів, розробка яких велася з акцентом на аеродинаміку.

Поки невідомо, чим відповість нинішній AirFlow: розробники не розсекречують коефіцієнт його аеродинамічного опору. Однак у зовнішності футуристичного хетча є чимало натяків на поліпшену обтічність – від "леза", що візуально з'єднує вузькі фари, до динамічного силуету і інтегрованих у кузов колісних дисків, що нагадують чи то турбіни, чи то електромотори.

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Інтер'єр Chrysler AirFlow, за офіційною заявою, побудований з запозиченням деяких рішень – зокрема, плоскої підлоги – у серійного мінівена Chrysler Pacifica, хоча і оснащений всього чотирма роздільними кріслами. Однак служить салон концепту єдиній меті – демонстрації нової цифрової архітектури, яка візуалізована за допомогою декількох сенсорних моніторів (індивідуальний дисплей є, наприклад, у переднього пасажира). Стверджується, що бортова мультимедійна система отримала новий інтерфейс, що допускає нові можливості персоналізації і обміну цифровим контентом між пасажирами й автомобілем.

Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем - фото 377981

Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем - фото 377982

Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем - фото 377983

Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем - фото 377984

Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем - фото 377985

Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем - фото 377986

Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем - фото 377987

Серійних перспектив у Chrysler AirFlow, який дебютує на виставці CES у Лас-Вегасі, очевидно, немає. Однак досить висока ймовірність того, що деякі рішення – наприклад, стилістичні елементи передньої частини концепту та напрацювання в області бортового інтерфейсу – вже найближчим часом будуть реалізовані на серійних Chrysler.

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Джерело: motor1
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