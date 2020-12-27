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Christmas Eve: Oleg Novosad та SOWA презентували пісню, під яку слід загадувати бажання
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Європейський формат пісні та мелодія, яку запам‘ятають всі – це новорічний трек від музичного продюсера Oleg Novosad та співачки з унікальним голосом SOWA. "Christmas Eve" – перша спільна робота артистів, а також перший новорічний трек у здобутку кожного із виконавців.
Виконавці пропонують не лише слухати пісню "Christmas Eve", щоб подарувати собі святковий настрій. Під неї також слід загадувати бажання!
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"Я обожнюю новорічні пісні, особливо ті, що підіймають настрій та надихають творити. У мене давно було велике бажання написати новорічну композицію англійською мовою і саме цієї зими воно здійснилося. Разом з Oleg Novosad ми приготували для Вас казкову композицію, яка зігріватиме та даруватиме святковий настрій!", – ділиться співачка SOWA.
Композиція "Christmas Eve" також особлива, адже у неї артисти вклали соціальну складову, що на їх думку є невід‘ємним елементом новорічних та різдвяних святкувань.
У треку звучать голоси дітей з дитячого будинку "Блогодать". Саме цим Oleg Novosad та співачка SOWA хотіли передати дух Різдва та дати дітям з дитячого будинку реалізувати себе.
На цю композицію вже відзнята відеоробота. Кліп атмосферний та передає теплоту, добро й щирі емоції, і він точно не залишить вас байдужими.
Christmas Eve: Oleg Novosad та SOWA представили атмосферний кліп
"Я часто люблю "джемити" за фортепіано, таким чином, власне, і створюю мелодії. Зазвичай вони веселі, але цього разу вийшла лірична та загадкова, тому я вирішив підспівувати певні мотиви та спробувати різні "синтезатори". Підклавши дзвоники, все стало на свої місця – народилась новорічна та різдвяна мелодія. Сподіваюсь, вона з перших нот подарує вам радість, тепло та нагадає про магію свят. Мені дуже сподобалось працювати зі співачкою SOWA – легко, весело, зручно, відповідально і дуже атмосферно. В неї унікальний тембр, вона дуже працьовита та набирає обертів. Сподіваюсь на подальшу співпрацю і в нас вже є певні плани на це", – коментує Oleg Novosad.
Вам залишається лише увімкнути на повну гучність трек "Christmas Eve" та відчути, що свято наближається!
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