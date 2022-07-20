Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka

Український проєкт Чоткий Паца, який спеціалізується на комедійних пародіях, цього разу випустив серйозний кавер на пісню Kalush та Skofka "Додому". Нова робота блогерів зворушить кожного.

Так, автори проєкту Чоткий Паца опублікували на своєму YouTube-каналі кавер "Додому". Слова хіта адаптували до подій цієї російсько-української війни. Трек присвячений Маріуполю та всім іншим окупованим містам України.

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У потужному кавері маленький хлопчик співає про те, що до його домівки вдерлися загарбники. Ворог почав обстрілювати будинки з "Градів" та "Смерчів" і перетворив на міни усі українські поля. Але в тексті йдеться і про те, що невдовзі наші захисники виженуть окупантів із території України, і кожен зможе повернутися до своєї оселі, а влітку ще й з'їздити на море до Криму.

Переспів супроводжує анімаційний кліп, у якому блогери показали згорілі квартири, ракети, що випускають окупанти. Але наприкінці ролика війна закінчується перемогою українців. І Україна знову розцвіла.

Чоткий Паца – Додому: слухайте онлайн переспів хіта

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