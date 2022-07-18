Американській системі HIMARS присвятили пісню: слухайте онлайн новий хіт війни

HIMARS, як і Байрактар, допомагають ЗСУ ефективно трощити ворогів на передовій. І HIMARS, як і Байрактару, уже встигли присвятити пісню. Слухайте черговий хіт цієї війни на Радіо MAXIMUM.

Так, українські виконавці продовжують випускати все нові пісні, адаптовуючи тексти та звучання під сучасні реалії. Тому треки виходять патріотичними, що підіймають бойовий дух.

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На цей раз пісню присвятили американській реактивній системі залпового вогню HIMARS. Автором хіта став Тарас Боровок, який до цього вже написав відому композицію про "Байрактар".

У тексті йдеться про те, як американська артилерія руйнує будь-які злочинні плани росіян, та знищує окупантів.

HIMARS – знайомтеся, наш новий побратим, – йдеться в описі під відео.

Слухайте ще більше патріотичних пісень. Від "Допоможе ЗСУ" до "Ніхто, крім нас" – ці треки вже стали символами цієї російсько-української війни! Адже саме музика підіймає дух українців навіть у таких непростих умовах. Слухаємо українське та заряджаємось на перемогу!

Українські патріотичні пісні, які підіймають дух

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