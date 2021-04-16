Чотири знаки Зодіаку зі слабкою імунною системою

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, яким варто взяти себе в руки і подбати про себе. Перевірте, чи є ви у списку.

Телець. Так, міцний як цвях Телець – перший знак Зодіаку в нашому списку, і ми розповімо вам, чому. Хоча цей знак Землі добре відомий своєю стійкістю, він часто приймає це як належне. Так, навіть попри те, що Телець наділений прекрасною статурою і здоров'ям, він не займається спортом так часто, як треба, пише pinkvilla.

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Близнюки. Близнюки можуть мати низький імунітет через несприятливі зміни їх планетарного положення. Їм варто бути обережними просто зараз і подбати про своє здоров'я. Необхідно включити в свій раціон багато фруктів і овочів, багатих на вітаміни, і зосередитися на тому, щоб отримувати в достатній кількості вітаміну С.

Стрілець. Волелюбному Стрільцю, можливо, доведеться трохи поневолити свою авантюрну душу і зрозуміти, як важливо залишатися вдома і зміцнювати свою імунну систему.

Риби. Цей водний знак добре відомий тим, що поглинає отруйні емоції, які плавають навколо нього, що завдає шкоди його імунній системі. Дорогі Риби, хоча бути в курсі подій – хороша звичка, ми пропонуємо зробити паузу в безперервному споживанні засобів масової інформації про коронавірус.

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