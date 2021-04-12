Астрологи розкрили найтурботливіші знаки Зодіаку

Представники всіх знаків Зодіаку проявляють теплоту і увагу по-різному. Астрологи виділили кілька з них, для яких турбота – невіддільна частина життя.

Ці люди цінують своїх коханих і навіть не думають про зради. Астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку вірні, турботливі й віддані. Про це пише bustle.

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Риби

Риби не просто дбайливі: вони схильні до емпатії, кажуть астрологи. Представили цього сузір'я добрі і чуйні: Риби, як правило, пропускають чужий біль через себе і вкрай тонко відчувають настрій близьких. Цей знак допомагає не тільки друзям і родичам, а й стороннім.

Козеріг

Козероги навряд чи можуть стати жилеткою для сліз, оскільки в їхньому характері турбота працює в парі з логікою. Народжені під цим знаком – надійні друзі і вірні сім'янини, вони точно знають, коли необхідно протягнути руку допомоги. Попри замкнутість і впертість, яку часто приписують Козерогам, насправді вони мають почуття такту і завжди допоможуть, якщо їх про це попросити.

Діва

Діви ніколи не стануть ігнорувати прохання про допомогу, але нерідко вони шукають вигоду і для себе. Астрологи підкреслюють, що вона не завжди вимірюється в грошовому еквіваленті, бо і хороша репутація грає в житті Діви важливу роль. Представники цього знака не люблять сентиментів.

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