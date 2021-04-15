Гороскоп на 16 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і так далі. А от для серйозних справ, на жаль, день годиться не дуже. Зорі схиляють до того, щоб на час розслабитися і забути про проблеми, подивившися на світ через рожеві окуляри. Саме з цієї причини братися за важливі, відповідальні справи сьогодні не варто, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні день Овна переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше і те й інше з інтервалом в п'ять хвилин. Оточуючим, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Овна, тим більше, що свої бурхливі емоції він здатний обрушити на їхні голови у невідповідний момент.

Сьогодні Тельцю варто бути уважнішим в справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Тельцю не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб його репутація і гаманець не постраждали, Тельцю сьогодні не слід братися за те, що поза його компетенцією.

Сьогодні – день, коли Близнюкам не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: вони здатні помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться сьогодні Близнюкам чудовою і вимагатиме негайного виконання, їм краще кілька днів почекати.

Сьогодні Раку доведеться проявити всю можливу жорсткість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на Рака можна звалити ще один обов'язок або колеги раптом вирішать, що він має робити роботу за них. Або Рака притягнуть до суспільно-корисної діяльності.

Лев може випробувати яку-небудь спокусу. Є ймовірність того, що йому надійде приваблива пропозиція або ж він познайомиться з симпатичним представником протилежної статі. А може бути, Леву доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене: наприклад, з'їсти зайве тістечко, закурити або відповісти "так".

Сьогодні ситуація може зажадати від Діви проявити свої професійні навички в повному обсязі. Може йтися про позаштатну ситуацію, про аврал в справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще: головне, що Діві доведеться доводити оточуючим або собі самому свою компетентність в якомусь питанні.

Сьогодні зорі дарують Терезам гармонію в душі. Їх внутрішній барометр буде показувати "сонячно", і будь-які справи Терезам вдаватимуться легко. Цей настрій здатний відбиватися на все, за що б вони не взялися. Можливо, якісь питання, які обтяжували Терезів, сьогодні раптом вирішаться самі собою.

Сьогодні запорукою успіху для Скорпіона є обережність. День не наділяє його спритністю і швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися в ситуації. Не виключено, що хтось з оточуючих сьогодні перехопить у Скорпіона ініціативу, скористається його непоінформованістю або навіть піде на обман.

Гороскоп обіцяє Стрільцю прекрасний день гармонії і любові! Він може сповна відчути це, навіть якщо у нього немає конкретних приводів для радості. Чиясь усмішка, погляд, натяк здатні сьогодні підняти Стрільця на вершини блаженства. Можливо також, що саме сьогодні день подарує одинокому Стрільцю приємний романтичний сюрприз.

Сьогодні Козерогу не варто братися за нові проекти: є шанс, що все піде шкереберть. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному відпочинку або простим радощам життя, на зразок шопінгу і розслаблюючої ванни.

Сьогодні Водолій буде чудовим оратором: для нього не складе великих труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якою-небудь авантюрною ідеєю. Ентузіазм Водолія буде заразливим, і нехай він часом схильний перебільшувати, робити поспішні висновки і приймати бажане за дійсне, що ж? Сьогодні ідеї Водолія будуть привабливі саме своєю фантастичністю.

Сьогодні в голову Риб можуть раз у раз приходити цінні ідеї, ось тільки зорі гороскопу не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява буде поєднуватися у них з практичністю, завдяки чому повітряні замки Риб можуть набувати, на перший погляд, цілком житловий вигляд. Найкраще ці плани запам'ятати, щоб як слід обміркувати в який-небудь інший день.

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