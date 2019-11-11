Чотири міфи про прибирання, які час розвінчати

Миєте підлогу з оцтом, чистите меблі чайним пакетиком, а відбілювач перелили в красиву банку? Терміново виправляйте це.

Лак для волосся знімає статичну електрику з тканини

У антистатика і лаку для волосся принципово різний склад, тому замінювати один засіб іншим не можна. Антистатик закріпить зачіску, а лак не допоможе тканинам зняти статичну електрику. Крім того, лак дуже липкий, власне завдяки цьому він і тримає укладене волосся. Для тканини це неприйнятно.

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Вологі серветки ідеально очищають меблі

Якщо мова йде про дерев'яні або пластикові меблі, так, іноді їх можна використовувати, але з обережністю. Якщо в серветці є спирт, він може пошкодити натуральне дерево. Коли ми говоримо про м'які меблі, використовувати вологі серветки категорично не можна: вони просякнуті особливим розчином, який сильно шкодить оббивці.

Меблі

Засоби для прання краще зберігати в склі

Пляшки з побутовою хімією сильно псують зовнішній вигляд ванної кімнати. І якщо косметичні приналежності можна зберігати в симпатичних коробках і кошиках, то засоби для прання, зокрема відбілювач, не можна. Річ у тому, що у відбілювача дуже активні хімічні речовини в складі, вони можуть просто зіпсувати тару.

Відбитки на дереві легко прибрати за допомогою оцту і олії

Оцет категорично не можна використовувати на полірованій поверхні, тому що він її роз'їдає. Такий самий принцип працює і з миттям глянцевої підлоги.

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