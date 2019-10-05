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Чотири кольори, які категорично не можна використовувати у спальні

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Ідеальна спальня - фото 1
Ідеальна спальня / designmyhome

Якою ви уявляєте собі ідеальну спальню? У добірці – 4 кольори, які заважають здоровому сну і розслабленню.

Рожевий. Зазвичай кімнату дівчаток і навіть молодих жінок заведено уявляти в рожевих тонах. Але постійно бути всередині солодкого льодяника не дуже приємно. Солодкуватий відтінок швидко набридне.

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Червоний. Червоний вважається кольором пристрасті. А де, як не в спальні, цю пристрасть проявляти? Проблема в тому, що більшу частину часу в спальні все ж сплять. А яскравий відтінок стін процесу розслаблення і засипання точно завадить.

Чотири кольори, які категорично не можна використовувати у спальні - фото 359787

Фіолетовий. Всі відтінки цього кольору протипоказані в спальні. Проблема в тому, що фіолетовий вважається психостимулятором, а тому заснути в такій кімнаті буде непросто.

Чотири кольори, які категорично не можна використовувати у спальні - фото 359788

Коричневий. Всі темні кольори вважаються невідповідними для людей, схильних до депресій. І коричневий сильніше за інших викликає почуття замкнутості, пригніченості і занепокоєння.

Чотири кольори, які категорично не можна використовувати у спальні - фото 359789

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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