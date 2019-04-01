Чотири головні правила, як пити воду

Пити воду щодня обов'язково кожній людині, і це ні для кого не секрет. Однак є прості правила, як вживати життєво необхідний напій, щоб не нашкодити здоров'ю.

На офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про здоров'я та медреформу. Цього разу медики разом з Дарією Озерною пояснили, як вживати воду правильно.

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"Вода рятує від поганого настрою, зниження уваги й пам’яті. Тому варто мати питну воду зажди під рукою", – наголошують фахівці.

Як правильно пити воду

Як правильно пити воду:

Краще не прив'язуватись до певних норм, а пити воду тоді, коли виникає спрага. Тому краще орієнтуватись на це відчуття, аніж намагатись спожити по кілька літрів рідини.

Не пийте воду з однієї пляшки з незнайомцями. Слина здатна переносити чимало бактерій, які викликають віруси багатьох захворювань.

Не нехтуйте водою на користь кави чи чаю. Тільки вода здатна переносити корисні речовини, змащувати суглоби та виводити продукти обміну.

Дбайливо ставтесь до довкілля: зупиніться на персональній пляшці, а не на одноразовій.

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