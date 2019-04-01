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Вибори президента України 2019 1 квітня

Чотири головні правила, як пити воду

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Як правильно пити воду

Пити воду щодня обов'язково кожній людині, і це ні для кого не секрет. Однак є прості правила, як вживати життєво необхідний напій, щоб не нашкодити здоров'ю.

На офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про здоров'я та медреформу. Цього разу медики разом з Дарією Озерною пояснили, як вживати воду правильно.

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"Вода рятує від поганого настрою, зниження уваги й пам’яті. Тому варто мати питну воду зажди під рукою", – наголошують фахівці.

Як правильно пити воду - фото 318133
Як правильно пити воду

Як правильно пити воду:

  • Краще не прив'язуватись до певних норм, а пити воду тоді, коли виникає спрага. Тому краще орієнтуватись на це відчуття, аніж намагатись спожити по кілька літрів рідини.
  • Не пийте воду з однієї пляшки з незнайомцями. Слина здатна переносити чимало бактерій, які викликають віруси багатьох захворювань.
  • Не нехтуйте водою на користь кави чи чаю. Тільки вода здатна переносити корисні речовини, змащувати суглоби та виводити продукти обміну.
  • Дбайливо ставтесь до довкілля: зупиніться на персональній пляшці, а не на одноразовій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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