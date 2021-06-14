Чотири дієві способи впоратися з укачуванням в машині

Напади нудоти в автотранспорті знайомі і дорослим і дітям: часто через це люди взагалі відмовляються від будь-яких подорожей. Є кілька способів полегшити заколисування.

Оскільки варіант відмови від подорожей і робочих відряджень не підійде нікому, будемо шукати методи боротьби з морською хворобою, які полегшать ваше життя. Про це пише webmd.

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Для початку треба зайняти правильне місце в машині. Пасажири на задньому сидінні піддаються більшій амплітуді коливань, ніж на передньому. В автобусах краще вибирати місця посередині, оскільки кінці його хитає однаково сильно. Перший спосіб полегшити заколисування пов'язаний саме з цим. Варто спробувати максимально наблизити пасажира до центру тяжіння. Переднє пасажирське крісло можна спробувати опустити якнайнижче, оскільки чим далі від центру маси, тим більша амплітуда заколисування.

Імбир, який багато хто любить використовувати для лікування застуди, виявляється, справляється і з морською хворобою. Він зменшує відчуття нудоти і бореться з неприємними відчуттями в шлунку. Також тут допоможе м'ята або м'ятна гумка.

Поїздка в авто

Таблетки від захитування. Якщо ви не любите імбир і м'яту або вважаєте, що вам потрібна більш серйозна армія бійців, вироблених сучасною медичною промисловістю, то можна скористатися спеціальними ліками проти укачування.

Ще одна рекомендація включити кондиціонер. По-перше, це добре для уваги водія: чим прохолодніше в салоні, тим легше йому буде сконцентруватися на дорозі. Оптимальною є температура 19 градусів. Допоможе це і пасажирам, які страждають від заколисування. Потік холодного повітря краще направити на ноги, так організм швидше збадьориться.

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