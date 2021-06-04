6 здорових перекусів, які можна взяти в дорогу на автомобілі

Напередодні літніх відпусток ми вибрали найздоровіші снеки і перекуси, які можна взяти з собою в автомобіль. Мінус – чипси, хот-доги і печиво, плюс – тільки найкраще і корисне для організму і фігури.

У літню пору їжа швидко псується. А значить, варто брати такий перекус, який псується повільно, крім того - необхідно забезпечити йому максимально дбайливе зберігання, пише chefmarket.

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Звичайно, якщо у вас є сумка холодильник, то ця тема для вас не настільки актуальна. У неї ви можете скласти, що все, що завгодно, і не переживати за свіжість продуктів. Тож, не будемо лінуватися і підготуємо в дорогу не тільки сумки і валізи, а й смачний перекус.

Домашні сухарики, печиво (легке для шлунка, хлібці Сухофрукти і горіхи Овочі та фрукти Йогурт (його треба випити на першій половині шляху, щоб він не встиг зіпсуватися) Домашня їжа, наприклад, круто зварені яйця і картопля в "мундирах" Смажене, запечене або варене м'ясо. Переконайтеся в тому, щоб м'ясо гарненько присмажилося! Вода або чай в термосі

Головне пам'ятати: "ні" – різким запахам, "ні" – сміттю. Не варто запасатися в дорогу їжею з сильними запахами, навіть якщо вона вам дуже сильно подобається. Приблизно через дві години всі запахи почнуть вас дратувати. Їжа, від якої багато сміття, крихт і додаткової упаковки, теж не найвдаліший варіант в дорозі.

Їжа в дорогу / pinterest

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