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Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
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21 січня у більшості областей країни температура повітря підійметься до нуля та навіть вище. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
21 січня, у четвер, лише у східних областях ще затримаються серйозні морози, а на решті території очікується потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вже вдень температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. Холодна погода ще триматиметься за Схід України та області, прилеглі до східної частини. Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів. На решті території – поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень. Якісь серйозні опади – навряд", – поділилась вона.
У Києві 21 січня вдень прогнозується відлига після нічних морозів до -8-10.
Прогноз погоди на 21 січня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +4+6
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +2+4
- Житомир +2+4
- Чернігів -1-3
- Черкаси -1+1
- Миколаїв +2+4
- Одеса +3+5
- Херсон +2+4
- Сімферополь +5+7
- Полтава -3-5
- Суми -3-5
- Харків -3-5
- Дніпро -1-3
- Запоріжжя -1-3
- Донецьк -6-8
- Луганськ -8-10
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