Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше

21 січня у більшості областей країни температура повітря підійметься до нуля та навіть вище. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 січня, у четвер, лише у східних областях ще затримаються серйозні морози, а на решті території очікується потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вже вдень температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. Холодна погода ще триматиметься за Схід України та області, прилеглі до східної частини. Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів. На решті території – поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень. Якісь серйозні опади – навряд", – поділилась вона.

У Києві 21 січня вдень прогнозується відлига після нічних морозів до -8-10.

Прогноз погоди на 21 січня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +3+5

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів -1-3

Черкаси -1+1

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Сімферополь +5+7

Полтава -3-5

Суми -3-5

Харків -3-5

Дніпро -1-3

Запоріжжя -1-3

Донецьк -6-8

Луганськ -8-10

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