Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше

  • 44
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 січня у більшості областей країни температура повітря підійметься до нуля та навіть вище. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 січня, у четвер, лише у східних областях ще затримаються серйозні морози, а на решті території очікується потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вже вдень температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. Холодна погода ще триматиметься за Схід України та області, прилеглі до східної частини. Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів. На решті території поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень. Якісь серйозні опади навряд", – поділилась вона.

У Києві 21 січня вдень прогнозується відлига після нічних морозів до -8-10.

Прогноз погоди на 21 січня у містах України:

Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше - фото 443991
  • Ужгород +5+7
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава -3-5
  • Суми -3-5
  • Харків -3-5
  • Дніпро -1-3
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -6-8
  • Луганськ -8-10

Читайте також: Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
  • 13 cічня, 17:25
  • 2026
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 631
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2771053
Загрузка...
Новини