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війна

Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці

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Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці - фото 1

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" опублікувало на своїх офіційних сторінках документальний фільм про Чорнобильську катастрофу. Дивіться хроніку подій 26 квітня 1986 року!

Це серія з 8 фільмів середньою тривалістю в пів години. Документальне кіно засноване на архівах ЧАЕС, матеріалах слідства, післяаварійних дослідженнях, монографіях та спогадах безпосередніх учасників ліквідації аварії.

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У фільмі розповідь про те, як в умовах високих радіаційних полів енергетики локалізували аварію на 4 блоці, як відбулася екстрена зупинка трьох справних блоків РБМК, виведення обладнання з експлуатації, з повним розхолодженням систем та активної зони реактора.

Дивитися "Хроніка аварії на 4 блоці ЧАЕС":

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