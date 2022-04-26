Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" опублікувало на своїх офіційних сторінках документальний фільм про Чорнобильську катастрофу. Дивіться хроніку подій 26 квітня 1986 року!

Це серія з 8 фільмів середньою тривалістю в пів години. Документальне кіно засноване на архівах ЧАЕС, матеріалах слідства, післяаварійних дослідженнях, монографіях та спогадах безпосередніх учасників ліквідації аварії.

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У фільмі розповідь про те, як в умовах високих радіаційних полів енергетики локалізували аварію на 4 блоці, як відбулася екстрена зупинка трьох справних блоків РБМК, виведення обладнання з експлуатації, з повним розхолодженням систем та активної зони реактора.

Дивитися "Хроніка аварії на 4 блоці ЧАЕС":

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